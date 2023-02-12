"BM'nin Suriye'deki insani yardımları için sınır kapıları açık"

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12 Şubat 2023 Pazar 17:50:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 17:50:00

Çavuşoğlu, BM'nin Suriye'deki insani yardımları için sınır kapılarının açık olduğunu yineledi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu kapılar eskiden beri açık, dolayısıyla bu kapılardan Türkiye'ye gelecek olanlar tamamen Türkiye'nin kontrolünde gerçekleşiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye'deki insani yardımları için sınır kapılarının açık olduğunu yineleyerek "Bu kapılar eskiden beri açık, dolayısıyla bu kapılardan Türkiye'ye gelecek olanlar tamamen Türkiye'nin kontrolünde gerçekleşiyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, deprem bölgesi Hatay'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hatay'da yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin ziyaret edildiğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ziyaretinin, Türkiye'yle olan dayanışmayı göstermesi açısından anlamlı olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, ülkeler arasında problemler, görüş ayrılıkları olabileceğine değinerek "Yunanistan ile de çözülmemiş meselelerimiz uzun zamandır devam ediyor, yer yer gerginlik artıyor, yer yer diyalog ön plana çıkıyor. Fakat özellikle böyle afet ve felaketler zamanında her zaman birbirine koşan iki devlet ve millet olmuşuz, iki komşu olmuşuz." dedi.

Sosyal medyada Suriyelilerin Türkiye'ye gelişi ve sınır kapılarının açıldığı iddiaları hakkında konuşan Çavuşoğlu, afet döneminde bile dezenformasyonun çok yaygın bir şekilde kullanıldığını ifade ederek "Deprem, Suriye'yi de etkiledi, orada da ölen insanlar var. Uluslararası toplum bize yardım gönderiyor ve uluslararası toplum aynı zamanda Suriye'de depremden etkilenen insanlara da yardım gönderiyor. Biz, Türkiye olarak bir taraftan kendi yaralarımızı sararken, Suriye'ye gidecek yardımları da desteklemek, onların geçişini sağlamak bizim insani görevimiz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'ye Türkiye üzerinden yardım göndermek isteyen ülkeler olduğunda bundan memnuniyet duyduğunu, bazı ülkelerin de yardımlarını doğrudan Suriye'ye gönderdiğini ve o uçaklara Türk hava sahasının açıldığını aktardı.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim söylediğimiz gayet açık, net; Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Hatay Cilvegözü Babülhava Sınır Kapısı geçişinin BM'nin insani yardımlar konusunda kullanması için bir kararı var. Bu geçiş, sınır geçişi, yani kapının öbür tarafında bu deprem sebebiyle maalesef yollar tahrip edilmiş, yıkılmış."

Türkiye'nin bu yolun onarılması için destek verdiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sonuçta buradaki zor durumda olan insanlara da yardım gitmesi için biz gerekli desteği veriyoruz, daha önce olduğu gibi, deprem zamanında da. Diğer taraftan, özellikle bu sınırdaki yollar tahrip edilince, Kilis'te bizim açık olan iki tane sınır kapımız var. Özellikle terörden temizlediğimiz bölgelere ulaşmak için kullanılan iki kapı. Biz BM'ye ve uluslararası topluma bu iki kapıyı da bu anlamda açabileceğimizi, kullanabileceklerini de söyledik. BM bunu mesela değerlendiriyor, BM Güvenlik Konseyi kararında yer almamasına rağmen."

Çavuşoğlu, 'Türkiye'nin kapıları açacağı ve böylece ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'ye geleceği' iddialarının doğru olmadığını, geçişlerin tek taraflı yapıldığını belirterek "Bu kapılar eskiden beri açık, dolayısıyla bu kapılardan Türkiye'ye gelecek olanlar tamamen Türkiye'nin kontrolünde gerçekleşiyor." dedi.

ABD SAVAŞ GEMİSİ HAKKINDAKİ İDDİA

Öte yandan, sosyal medyada yer alan ABD savaş gemisi hakkındaki iddiaların doğru olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de savaş gemileri her zaman oluyor, geliyor, gidiyor. Uluslararası sularda kimin gemisinin olup olmayacağını biz karar vermeyiz ama Türkiye'nin kara sularına kimin gelip gelmeyeceği yönündeki kararı biz veririz. Amerika'dan da böyle bir talep gelmedi, böyle bir talep gelse de buna da gerek yok, izin de vermeyiz, ihtiyaç da yok." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Yunanistan da dahil olmak üzere bazı ülkelerin bölgeye turizm amaçlı kullanılan cruise gemilerini gönderebileceğini ve özellikle evi yıkılan insanların da mayıs ve haziran ayına kadar gemilerde kalabileceğinin teklif edildiğini söyleyerek "Biz böyle insani amaçla gelen tekliflere zaten hayır demiyoruz. Ama Amerikan savaş gemisinin Türkiye'nin kara sularına girmesine gerekte yok böyle bir talepte yok zaten." diye konuştu.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu birleşmiş milletler sınır kapıları suriye yardım

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