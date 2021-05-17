17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:33:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:33:00
Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'na katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul oturumuna katılacak.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ele alınacağı BM Genel Kurul oturumuna katılmak üzere perşembe günü New York'ta olacak.
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