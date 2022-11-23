Çavuşoğlu: Ayrımcılık ve dışlama küresel olarak artış göstermekte

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın Fes kentinde düzenlenen "BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı"nda konuştu.

BM Medeniyetler İttifakı'nın, insanların acı çekmesine neden olan bazı temel sorunlara çözüm bulmaya devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, dünyanın zihinsel önyargılardan fiili ayrımcılığa ve hatta nefret suçlarına kadar zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı'nın bu zorluklar karşısında birtakım başarıları ve bir eylem planının olduğunu ama uluslararası işbirliğinin somut hale getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Paylaşılan duygulardan oluşan etkili bir ittifak oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, 158 ülkenin katılımıyla İttifakın şimdiden güçlü bir küresel desteğe sahip olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, Dostlar Grubu'nun ortak amaçlarına gösterdiği özveri ve bağlılık için toplantıya katılanlara Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı adına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda 17 yaşında olan Medeniyetler İttifakı, umutsuz bir dönemde iyi niyet üzerine ve iyimser bir bakış açısıyla kuruldu. Şu anda çok taraflılığı gösteren bir girişimden bahsediyoruz. İttifak kurulduğunda sözde 'medeniyetlerin çatışması' popüler bir söylemdi. Neredeyse 20 yıl önce İspanya ile birlikte diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı karşılıklı bir girişim önerisinde bulunduk. Bu ittifak, zamanımızın en önde gelen barış girişimlerinden biridir. Hem mesajı hem de çalışmalarıyla katkılarını bu yönde sunmakta."

Bugün tehdit ve meydan okumalarının devletler arası savaşlarla sınırlı olduğu yanılgısına düşülmemesi uyarısında bulunan Çavuşoğlu, "Yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, İslam karşıtlığı eğilimleri ve çeşitli ayrımcılıklar, dışlama biçimleri küresel olarak artıyor. Bunlar da insanlığa, devlet güvenliğine ve barışa doğrudan tehdit oluşturuyor." dedi.

Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı'nın gençlik, eğitim, göç ve medya gibi öncelikli alanlarındaki projeler aracılığıyla ortak duyguları ve eylemleri aktif şekilde desteklediğini kaydetti.

İttifaka daha fazla kurumsal ve mali kaynak sağlanması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, en çok katkı sağlayan ülke olarak Türkiye'nin İttifak'a desteğini sürdüreceğinin altını çizdi.