12 Mayıs 2023 Cuma 19:56:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 19:56:00
Çavuşoğlu Alanya mitinginde konuşuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya mitinginde konuşma yapıyor...
Ayrıntılar geliyor..
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