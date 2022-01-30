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30 Ocak 2022 Pazar 10:07:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 10:07:00

Çatalca'da minibüs devrildi... 10 polis yaralandı

Kaynak: DHA

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Çatalca'da İstanbul Havalimanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanmadan dolayı kayarak devrildi. Minibüsteki 10 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇATALCA'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 10 polis memuru yaralandı. Polis memurlarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana geldi. İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Çatalca polisleri taşıyan servis KAZA
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