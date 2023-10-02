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02 Ekim 2023 Pazartesi 08:17:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 08:17:00

Çarşafla hayatta tuttular

Kaynak: İHA-Akşam

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Diyarbakır Kayapınar'da bir adam, 9 katlı binadaki evine girmek için yargın merdivenini kullanmak istedi; ancak demirlerin arasına sıkıştı. Adamı fark eden ailesi, itfaiyeden yardım istedi.

Diyarbakır Kayapınar'da bir adam, 9 katlı binadaki evine girmek için yargın merdivenini kullanmak istedi; ancak demirlerin arasına sıkıştı. Adamı fark eden ailesi, itfaiyeden yardım istedi. Aile, ekipler gelinceye kadar oğullarını çarşafla demir korkuluklara bağlayarak tutmaya çalıştı. İtfaiyeciler, demir korkulukları keserek adamı kurtarmayı başardı.

Etiketler : Diyarbakır Kayapına adam sıkıştı itfaiye yardımı aile çağrı
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