Çarşafla hayatta tuttular

Diyarbakır Kayapınar'da bir adam, 9 katlı binadaki evine girmek için yargın merdivenini kullanmak istedi; ancak demirlerin arasına sıkıştı. Adamı fark eden ailesi, itfaiyeden yardım istedi. Aile, ekipler gelinceye kadar oğullarını çarşafla demir korkuluklara bağlayarak tutmaya çalıştı. İtfaiyeciler, demir korkulukları keserek adamı kurtarmayı başardı.