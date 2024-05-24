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24 Mayıs 2024 Cuma 21:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 21:00:00

Çarpıcı araştırma: Halk sokak köpeklerini istemiyor

Kaynak: TRT Haber

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İletişim Başkanlığı, "Halkın Nabzı" araştırmaları kapsamında uzun zamandır Türkiye gündeminde yer edinen başıboş sokak köpekleri sorununu ele aldı. 5 sorudan oluşan araştırmanın sonucu kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmada mahallelerin yüzde 88,4'ünde sahipsiz sokak köpeklerinin bulunduğu ve katılımcıların yüzde 83,6'sının bunu "sorun" olarak gördüğü belirlendi.

İletişim Başkanlığı, son yıllarda ülke gündeminde her daim kendine yer bulan sokak köpekleri konusunda 5 sorudan oluşan bir kamuoyu araştırması yaptı.

18 Ekim-8 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan araştırmaya, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler katıldı.

Araştırmaya en yüksek katılım sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya'dan oldu. Gönüllülere kapalı uçlu sorular yöneltildi.

YAŞADIĞINIZ MAHALLEDE SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ MEVCUT MU?

Katılımcıların yüzde 88,4'ü "evet", yüzde 11,4'ü ise "hayır" yanıtını verdi.

SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ KONUSUNU TÜRKİYE İÇİN SORUN OLARAK GÖRÜYOR MUSUNUZ?

Katılımcıların yüzde 83,6'sı "evet", yüzde 16,4'ü ise "hayır" yanıtını verdi.

BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Katılımcıların yüzde 80,4'ü "barınaklara yerleştirilmeli, sahiplenilmeyen ve hasta olanlar uyutulmalı", yüzde 18,4'ü "kısırlaştırılarak mevcut yaşam alanına bırakılmalı", yüzde 1,2'si "bu haliyle mevcut yaşam alanlarında bırakılmalı" dedi.

SAHİPSİZ BİR SOKAK KÖPEĞİ SAHİPLENMEYİ DÜŞÜNÜR MÜYDÜNÜZ?

Katılımcıların yüzde 74,4'ü "hayır", yüzde 25,6'sı ise "evet" yanıtını verdi.

Siz veya aile-arkadaş çevrenizden sokak köpekleri tarafından saldırı vakası yaşayan oldu mu?

Katılımcıların yüzde 50,1'i "evet", yüzde 49,9'u ise "hayır" yanıtını verdi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Yapılan kamuoyu araştırması neticesinde; katılımcıların büyük bir bölümünün mahallesinde sokak köpeklerinin olduğu ve kendileri için tehlike oluşturduğu, sokak köpekleri konusunun ülke gündemi için yadsınamayacak bir konu olduğu ve devlet tarafından çözüme kavuşturulması yönünde girişimlerin olması gerektiği, sokak köpeklerinin daha fazla vatandaşa zarar vermesinin engellenmesi adına barınaklara yerleştirilmesi; sahiplenilmeyen ile hasta olanların uyutulması gerektiği, katılımcıların yarısının yakın çevresinden en az bir kişiye sokak köpeği saldırısı gerçekleştiği, sahipsiz sokak köpekleri konusunu ülke için sorun olarak görenlerin büyük kısmının büyükşehirlerde yaşayanların oluşturdukları, sokak köpeklerinin yaşam alanlarından toplatılıp barınaklara yerleştirilmesini talep eden erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla daha fazla olduğu tespit edildi.

Etiketler : İletişim Başkanlığı Sokak Köpekleri Halkın Nabzı
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