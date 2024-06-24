Caretta rekoru bekleniyor

1994 yılından bu yana koruma ve izleme çalışmalarının yapıldığı sahilde 2018'de 152 yuvayla rekor kırılırken yetkililer, bu sezon yeni bir rekor beklediklerini söyledi.



152 yuvanın üzerine çıkılırsa bu, son 30 yılın rekoru olacak. Bu yıl 152 yuvayla 2023 yılındaki 105 yuva sayısı geçilen Çıralı plajında, yuvalama sezonu boyunca saat 21.00'den 06.00'ya kadar sahile girmek, yüzmek, çadır kurmak, ateş yakmak ve gürültü yapmak yasak.