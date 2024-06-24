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24 Haziran 2024 Pazartesi 20:35:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 20:35:00

Caretta rekoru bekleniyor

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde deniz kaplumbağası yuva sayısı 106 ile geçen yılın rakamlarını geçti.

1994 yılından bu yana koruma ve izleme çalışmalarının yapıldığı sahilde 2018'de 152 yuvayla rekor kırılırken yetkililer, bu sezon yeni bir rekor beklediklerini söyledi.

152 yuvanın üzerine çıkılırsa bu, son 30 yılın rekoru olacak. Bu yıl 152 yuvayla 2023 yılındaki 105 yuva sayısı geçilen Çıralı plajında, yuvalama sezonu boyunca saat 21.00'den 06.00'ya kadar sahile girmek, yüzmek, çadır kurmak, ateş yakmak ve gürültü yapmak yasak.

Etiketler : Çıralı Sahili Deniz Kaplumbağası Yuvaları Antalya Kemer
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