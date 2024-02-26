26 Şubat 2024 Pazartesi 20:27:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 20:27:00
Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Kaynak: AA
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü.
Caparov görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.
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