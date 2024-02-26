Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü.

Caparov görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.