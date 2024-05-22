Cannes'ta Filistin rüzgarı!

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22 Mayıs 2024 Çarşamba 20:25:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 20:25:00

Cannes'a katılan Cate Blanchett'ten Filistin rüzgarı!

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Oscar ödüllü güzel oyuncu Cate Blachett Cannes Film Festivali kırmızı halısında boy gösterdi. Kıyafetiyle şıklığını gözler önüne seren isim, elbisesindeki detayla Filistin'e destek vererek, barış mesajı gönderdi.

Her sene olduğu gibi 2024 senesinde de Cannes Film Festivali yıla damgasını vurdu. Kırmızı halıda sadece film endüstrisindeki yıldızlar değil, aynı zamanda kıyafetlerin ve modanın da öne çıktığı bir davet oldu.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

2024 yılında Cannes'te kırmızı halıya damga vuran isimlerden biri de Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett oldu. "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi", " Elizabeth", "Babil" ve "Yüzüklerin Efendisi" gibi filmlerde önemli roller üstlenen ünlü oyuncu Blanchett, elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti.

ELBİSESİ İLE BARIŞ MESAJI VERDİ

Daha önce Avrupa Parlementosu'nda Gazze çağrısında bulunan oyuncu Blanchett, Cannes Film Festivali'nde tercih ettiği Jean Paul Gaultier imzalı özel tasarım elbiseyle sadece moda dünyasına değil, aynı zamanda dünya çapındaki sosyal ve siyasi konulara da dikkat çekerek önemli bir barış mesajı verdi.

Etiketler : Cannes Film Festivali filistin bayrağı barış mesajı Cate Blachett ateşkes gazze
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