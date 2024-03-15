VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı! İşte İstanbul'daki son durum
Husiler'den yeni karar: Ümit Burnu'na geçişini engelleyeceğiz
Mescid-i Aksa'da 70 bin Filistinli teravih namazını eda etti
Gazze kıyısına yapılacak limanın inşası uzaydan görüntüledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Sizlere inanıyorum, güveniyorum
Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: Dikkat çeken PKK vurgusu
15 Mart 2024 Cuma 00:47:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 00:47:00

Canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı! İşte İstanbul'daki son durum

ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı canlı yayında seçim öncesi son anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul'da Murat Kurum'un 1 puan önde olduğunu, Ankara ve İzmir'de ise seçimin baş başa gittiğini açıkladı.

Türkiye'de seçimlere kısa bir süre kaldı.

Seçim öncesi sahalarda önemli hareketlilikler yaşanıyor.

AK PARTİ SON SEÇİM ANKETLERİNİ AÇIKLADI

Siyasilerin çalışmalarının yanı sıra halk da adaylara desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda büyük öneme sahip büyükşehirlerde de anket çalışmaları son hız devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı bir canlı yayın programında son anket sonuçlarını açıkladı.

"KURUM ÖNDE, ANKARA VE İZMİR BAŞ BAŞA"

Şen, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durumu paylaştı

Şen, İstanbul'da Murat Kurum'un 1 puan önde olduğunu söylerken, Ankara ve İzmir'de yarışın baş başa gittiğini ifade etti.

Mustafa Şen, canlı yayında anket sonuçlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki haftalarda çok daha yoğun bir seçim sürecine gireceğiz. Seçimler demokrasinin şölenidir, vatandaş kendi iradelerini ortaya koymaktadır. İstanbul'da son durum Murat Kurum. Kurum, 1 puan civarında önde gözüküyor. Ankara'da Turgut Altınok durumu baş başa noktaya getirdi. Altınok mesafeyi kapattı. İzmir'de süreç kolay değil ama oraya doğru gidiyor iş. Hamza Dağ hızla yükseliyor. Epey bir mesafe vardı kapandı, kimse şaşırmasın, Hamza Dağ müthiş gidiyor.

Etiketler : anket yerel seçim imamoğlu murat kurum ak parti
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX