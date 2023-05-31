CHP'li Sarıgül itiraf etti: İttifak Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktı

CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından gündemi değerlendirmek için Halk TV'nin yayınına katıldı.

Sarıgül katıldığı yayında cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalnız bırakıldığını ifade etti.

Ayrıca Mustafa Sarıgül, kaybedilen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında "14 Mayıs akşamından sonra, o saate kadar psikolojik üstünlük Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Ama 14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık" şeklinde konuştu.