VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli İHA ANKA'nın ilk ihracat başarısı belgesel oldu
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Kremlin: ABD ve İngiltere'den Moskova'ya yapılan İHA saldırısını kınamalarını bekliyoruz
İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti
AK Parti'den "yeni anayasa" mesajı
Kayseri'de tüzel kişilik kazanan sera OSB'de yıllık 35 bin ton ürün yetiştirilecek
31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:00:00

CHP'li Sarıgül itiraf etti: İttifak Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktı

ABONE OL

CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "İttifak Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktı. 14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık" dedi.

CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından gündemi değerlendirmek için Halk TV'nin yayınına katıldı.

Sarıgül katıldığı yayında cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalnız bırakıldığını ifade etti.

Ayrıca Mustafa Sarıgül, kaybedilen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında "14 Mayıs akşamından sonra, o saate kadar psikolojik üstünlük Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Ama 14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık" şeklinde konuştu.

Etiketler : Mustafa Sarıgül Erzincan Milletvekili CHP Halk TV
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Sade Serenay

Sade Serenay

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX