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Canlı yayında Fatih Erbakan'a bomba sözler: Soyadı dışında babasını hatırlatan hiçbir şey yok!
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13 Mart 2024 Çarşamba 23:36:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 23:36:00

Canlı yayında Fatih Erbakan'a bomba sözler: Soyadı dışında babasını hatırlatan hiçbir şey yok!

Kaynak: AA

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a tepki gösteren Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan, 'Öncelikle bakmak lazım 'Yeniden' bir şey var mı? Yeni bir şey var mı orada? Kusura bakmasınlar ama 'Yeniden Refah' diye bir şey yok. Ortada ne “yeniden” var ne de “refah” var. Soyadı dışında babasını hatırlatacak hiçbir şey yok' dedi.

24 TV'de Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 'Açık Görüş' programına katılan Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a tepki gösterdi.

'SOYADI DIŞINDA BABASINI HATIRLATACAK HİÇBİR ŞEY YOK'

Tezcan, "Öncelikle bakmak lazım 'Yeniden' bir şey var mı? Yeni bir şey var mı orada? Kusura bakmasınlar ama 'Yeniden Refah' diye bir şey yok. Ortada ne "yeniden" var ne de "refah" var. Soyadı dışında babasını hatırlatacak hiçbir şey yok. Neden? Allah vermemiş. Siyasette bir sanattır. Necip Fazıl'ın oğlunun da şair olması gerekmiyor. Bu bir sanat Allah vergisi. Erbakan Hoca'da vardı." ifadelerini kullandı.

'OĞLUNA BİAT ETMEK AKIL KARI BİR ŞEY DEĞİL'

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi şunu da sorgulamak lazım. Erbakan Hoca bu memlekette 40 sene İslam butonlarına basarak siyaset yaptı ve partisini getirebildiği son nokta 20 küsür oldu. Bu bir başarı mıdır, başarısızlık mıdır? Bu insanı efsane haline getirir mi getirmez mi? Ortada olmayan bir şeyi varmış gibi bunu bir efsaneye dönüştürmek oradan bir tevarüs ortaya çıkartıp oğluna (Fatih Erbakan) biat etmek akıl karı bir şey değil.

Etiketler : Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Necmettin Erbakan Fatih Tezcan
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