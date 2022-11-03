Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama: Bu bir FETÖ roman, bu dosya açılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100'de gündeme dair soruları cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kolluk kuvvetlerini hedef alan uyuşturucu iddiasına tepki gösteren Bakan Soylu, "Ana muhalefet lideri maalesef hezeyanlar içerisinde. Siyasetini iftira ve yalana dayandıran bir anlayış söz konusu. Geleneksel bir iftira ve yalan siyasetiyle, dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim." ifadelerini kullandı.

"BU DOSYA AÇILACAK"

Canlı yayın esnasında Bakan Soylu'nun elindeki kırmızı dosya ise dikkatlerden kaçmadı. Dosyanın FETÖ'yle mücadeleye ilişkin olduğunu ve adının "FETÖ roman" olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan dosya. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN BİR SAHİBİ VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına elibdeki dosya ile yanıt verdi. "Kılıçdaroğlu bunları nereden başlatıyor?" diye soran Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var. Türkiye, devlet ve millet hassasiyetlerini kaybetmiş olanların devleti değil." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

Uyuşturucu iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu hakkında başlatılan suç duyurusuyla ilgili Soylu, şahsının, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve İçişleri Bakanlığı'nın üzerine atılı bir iftira olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Bu iftiranın sahipleri bunları ispatlamak zorundadır. Ve bu iftiranın sahipleri bunları o mahkemede anlatacaklar. Türkiye'nin en önemli kurumlarına ne olduğu belli olmayan birisiyle yanında çıkıp, bir değerlendirme yapıp, devletin bütün kurumlarını aşağılamak, iftira etmek ve onları suça bulaşmış olarak itham etmenin hukuki bir karşılığı olacak. ABD'den üflemeyle öyle olmaz..."

"SİYASET YAPILIR AMA ERDEMLİ YAPILIR"

Uyuşturucu raporlarıyla ilgili Soylu, "1. Yalan... diyor ki elimizde bir Türkiye uyuşturucu raporu var. Bu uyuşturucu raporunu kim hazırladı? Bu uyuşturucu raporu bugün mü hazırlandı? Siyaset yapılır ama erdemli yapılır, ahlaklı yapılır. Daha düne kadar tefeci diyordun Londra'dakilere şimdi gidip orada kimle karşı karşıya kalıyorsun? Aklı melül birisiyle karşı karşıyayız. Değeri olmayan itibarı olmayan birisi ve takımla karşı karşıyayız. CHP tarihinin en kötü takımıyla yönetilmektedir." dedi.

"24 SAATİMİN 4-5 SAATİ UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE GEÇİYOR AHLAKSIZ ADAM"

Bu raporların her yıl hazırlandığını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Bu rapor sadece 2022 raporu mu 2021 de de çıkarmışız... 2019.. 2018.. de de bu raporu çıkarıyoruz. Bu raporda sadece uyuşturucu ile yakalamalar mı var? Tüm kurumların raporları var. Bu raporda arzla mücadele var. Bir ülkeye arz edilecek uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olduğu detayları var. Bu raporda aynı zamanda 1'nci bölümde uyuşturucuyla mücadeledeki politikamız var. Adam Allah'tan korkar ya. Benim hayatımın 24 saatinin en az 4-5 saati uyuşturucuyla mücadeleyle geçiyor ahlaksız adam."

"İRAN VE AVRUPA'DAN GELMEKTEDİR"

"Metamfetamin bir kimyasal. 20-25 tonun İran'da yakalandığını görünce, biz hemen alarmlarımızı çalıştırdık. Bu bize bir vesileyle intikal edebilir diye" diyen Soylu, "Biz yakaladık diye suçluyuz. Yakaladı diye Türk polisi suçlu mu olur? Yakalamasak kimsenin haberi mi olacak? Neden gündeme getirmişiz? Türkiye'ye İran'dan ve Avrupa'dan getirilir bu met. Bu bir laboratuvar üretimidir. Bizde yakalanma miktarı 11 tonu aşmıştır. Metamfetamin bir tehlikedir ve biz bu tehlikeye karşı milletimizi korumak için tüm adımları atıyoruz." dedi.

"ABD'NİN EROİN ÜRETİMİ TALİBAN GELDİĞİ ZAMAN BİTTİ"

ABD'deki eroin üretiminin Taliban'ın gelmesiyle bittiğini sözlerine ekleyen Soylu, "Yani Kılıçdaroğlu'nun ABD'si. Türkiye'de de Avrupa'da da bu uyuşturucu raporu çıkar. Biz neyin geleceğini öngörerek bunun mücadelesine başlarız." ifadelerini kullandı.

Bonzai ölümleri artıran bir unsur olduğunu dile getiren Soylu, ölümlerin 2017 yılında artmasına rağmen Türkiye'nin bunu bitirdiğini söyledi.

Uyuşturucudan ölenlerin sayısına da dikkat çeken Soylu, "Uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941'den 270'e düştü" dedi.

TERÖR OPERASYONLARI

Terörle mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Soylu, Türkiye'nin terör koridoruna izin vermemek için çaba gösterdiğini belirtti.

Türkiye'de terörün arındırılacağı tarihi de açıklayan Soylu, "29 Ekim 2023'te kırsalda bir terörist kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN CEPHANELİĞİNİ ELE GEÇİRDİK"

Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl, Bitlis, Hakkari'de dün icra edilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Soylu, "1 adet lav silahı, 1 adet Doçka, 4 adet keskin nişancı dragono, 2 adet biksi, 30 adet kalaşnikof, 5 adet el bombası, 8 adet dürbün, 20 bin 200 adet fişek" ele geçirildiğini söyledi.

"UZUN ZAMANDIR O MAĞARAYI ARIYORUZ"

Bitlis'teki mağaranın uzun zamandan beri arandığını kaydeden Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük bir cephanelik var ve bizim bu cephaneliği bulmamız gerekir. Arkadaşlarımız da dün itibariyle büyük bir sevinçle biz bu cephaneliği bulduk dediler. Buradan rahat gelebilir herkese. Bu bizim için çok büyük bir olay. On binlerce mağara var orada. Terör örgütü sürekli oralarda yer değiştiriyorlar. Çünkü terör örgütlerinin Türkiye'de yaşam süresi 2 yıl. Bu yüzden Türkiye'ye gelmek istemiyorlar."

"BİZ YAPSAK KIYAMETİ KOPARIRLAR"

Soylu, "Türkiye sahada o kadar etkili bir politika ortaya koyuyor ki, terör örgütü kımıldayamaz bir noktaya geldi. Bunda, kayyum atanan belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, Diyarbakır annelerinin etkisi yok mu?" dedi.

ABD'nin terör örgütünün arkasında olduğunu sözlerine ekleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Tahkimatını yapan Avrupa'nın bazı ülkeleridir. ABD Senatosu, 2 milyar dolar PYD'ye para vermiştir. Biz bunlara normal baksak kıyameti koparırlar."

KİMYASAL SİLAH İDDİALARI

Kimyasal silah iddialarına değinen Soylu, "Bu yıl 17 Nisan 2022'de Zap'a operasyon düzenlendi, terör örgütü de kendini gizleyebilmek için bir iftirada bulunmuştur." dedi.