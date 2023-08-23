CHP-DEVA kavgası! "Rahatsız oluyorsan istifa et"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "CHP kendi başına herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi yani?" sözlerinin tartışıldığı yayın büyük bir gerginliğe sahne oldu.

Partisinin yerel seçime tek başına girmesini gerektiğini söyleyen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile CHP'li Mehmet Sevigen arasında tv100 canlı yayınında gerilim yaşandı. Sevigen, "CHP'yi beğenmiyorsanız, istifa edin" dedi.

Sevigen'in Yeneroğlu'yla ilgili "Madem aday olmak istemiyordunuz, sizi 10. sıraya koymuşlardı, Babacan devreye girerek 6. sıraya aldılar. Beğenmiyorsanız istifa edersiniz, çok kolay. Siz CHP seçime tek girdiğinde kazanamaz diyorsunuz. CHP'nin oylarından rahatsız oluyorsanız istifa edin" sözleri üzerine stüdyoda sesler yükseldi. Yeneroğlu ise "Benim söylediğimle beni itham edin, söylemediğim şeyi bana yakıştırmayın" dedi.

"CHP'Yİ İSTEMİYORSANIZ, YEREL YÖNETİMLERDE DE İSTEMEYİN"

Seviyen "Size bir tavsiyede bulunayım. Beraber iş yaptığınız, beraber yenildiğiniz insanlar hakkında böyle şeyler söylemeyin. Bu insanlar size kimlik kazandırdı, siz kendi ambleminizle girme cesaretini gösteremediniz. Siz Cumhurbaşkanı adayından daha fazla konuştunuz, siz Kemal Bey'i ezdiniz, yok ettiniz. Kemal Bey'le ilgili CHP'yle ilgili söylediğiniz laflara dikkat edin. CHP'yi istemiyorsanız, yerel yönetimlerde de istemeyin." diyerek sözlerini sürdürdü.

"DEVA PARTİSİ OLARAK LİSTELERİMİZ HAZIRDI, TEK BAŞIMIZA SEÇİME GİRMEMİZ GEREKİYORDU"

Yeneroğlu, Sevigen'e "Pazar günü listeler kesinleştiriliyordu, Perşembe günü biz %98 listeleri bitirmiştik. Bizim böyle bir sıkıntımız yoktu. Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanı'mızı aradı ve kendisine bir projeksiyon hazırladıklarını, tüm Millet İttifakı'nın seçime tek liste halinde girmesi gerektiğini aksi takdirde çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olacağını, DEVA Partisi'nin CHP listelerinde girmesi durumunda 18 milletvekili kazandırdığını ısrarla ifade ediyor. Bununla ilgili istişare ettikten sonra itiraz ediyoruz daha sonra Genel Başkanı'mız istişareler sonucu Kemal Bey'in bu önerisine 'Evet' diyor. DEVA Partisi olarak listelerimiz hazırdı, tek başımıza seçime girmemiz gerekiyordu." diyerek cevap verdi.