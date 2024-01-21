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#CANLI Vali Gül: "Sahipsiz köpek olmaz"
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21 Ocak 2024 Pazar 23:16:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 23:16:00

#CANLI Vali Gül: "Sahipsiz köpek olmaz"

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Vali Gül, "Sahipsiz köpek olmaz. Bu hayvanların bir sahibinin olması gerekiyor. Yıl içerisinde aynı anda en az yüzde 75'inin kısırlaştırılması gerekiyor. Ortada iki tane yol var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. 3-5 yıldır İstanbul'un bu meseleden yaşadığı sorun sürdürülebilir değil. İnsanlar ölüyor. Aynı anda bütün belediyeler bu işe para harcayarak, birinci önceliği olarak görürse bu iş 6 ayda İstanbul'un gündeminden çıkabilir." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Star Gazetesi yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün konuşmalarından satırbaşları:

Hepimiz, sonuç itibarıyla insanız. Karar verirken bezen hukuken bazen vicdanen etkilendiğimiz şeyler olabiliyor. Çok hukuki olan meselelerde yapmak istemediğiniz durumlar olabiliyor. Bizim de arafta olduğumuz durumlar olabiliyor. Karar vermekte sıkıntımız yok ama etkilenmemek elde değil.

'BU ŞEHRE HİZMET ETMEKTEN DAHA KIYMETLİ BİR İŞ YOK'

Yaklaşık olarak 7 buçuk aydır İstanbul'da görev yapıyorum. Bir şeyleri anlatmaktan ziyade yapmayı daha çok seviyorum. Bir kamu görevlisinin başına gelebilecek en güzel şey bu aziz şehre hizmet etmek. Bu şehre hizmet etmekten daha kıymetli bir iş yok. Bunu anlatmaktan ziyade bunu yaparak hakkını vererek zaman geçirmeyi seviyorum.

"ELEŞTİRİLERDEN İSTİFADE EDİYORUM"

Çalışmak beni motive ediyor. Zorunlu durumlar hariç hiç izin kullanmıyorum. İzindeyken bile kafam hep iştedir. Eleştirilerden çok istifade ediyorum. Ama hakarete veya iftiraya tahammül edemiyorum.

İstanbul'da ortalama herkesin yaşadığı sorunlar var. Yeşil alan çok az, trafik ciddi anlamda sıkıntılı. Kentsel dönüşümle ilgili sorunlar var. Çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili sosyal kültürel sportif faaliyetler yapılacak alanlar az. Mahalle ölçeğinde spor alanlarına ihtiyaç var. Kentsel dönüşümle ilgili sıkıntıları var. Nüfus kalabalık. Dolayısıyla sorun alanlarının düzelmesi lazım.

"İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHRİ"

İstanbul, dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi. Ama İstanbul'un daha güvenli olabilecek potansiyeli de var. Son 3 yılda İstanbul'da faili meçhul hiçbir cinayet yok.

'SAHİPSİZ KÖPEK OLMAZ'

Sahipsiz köpek olmaz. Bu hayvanların bir sahibinin olması gerekiyor. Yıl içerisinde aynı anda en az yüzde 75'inin kısırlaştırılması gerekiyor.

"BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ SORUNU 6 AYDA GÜNDEMDEN ÇIKAR"

Ortada iki tane yol var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. 3-5 yıldır İstanbul'un bu meseleden yaşadığı sorun sürdürülebilir değil, insanlar ölüyor. Aynı anda bütün belediyeler bu işe para harcayarak, birinci önceliği olarak görürse bu iş 6 ayda İstanbul'un gündeminden çıkabilir.

"BİZİM KAÇAK GÖÇLE MÜCADELEMİZ ASLA BİR YABANCI DÜŞMANLIĞI DEĞİLDİR"

(Kaçak göçmen sorunu) İstanbul'da gerek Göç İdaresi, gerek Emniyet, gerek Sahil Güvenlik ve Jandarma, çok fedakârca çalışıyor. Bakanlığımız olağanüstü destek veriyor. Suç işleyen yabancı ya hapse girmiştir ya da hapse girmeden sınır dışı edilmiştir. Suç işleyip elini-kolunu sallayan yabancı yok. Yabancılar da bu anlamda kararlılığı gördükleri için de daha fazla dikkat ediyorlar. Bizim kaçak göçle mücadelemiz asla bir yabancı düşmanlığı değildir.

Etiketler : istanbul valisi arafta sorular esra elönü
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