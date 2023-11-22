Platin İş Kitapları Ödülleri 2023: Türkiye'nin ekonomik istikrarına vurgu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 töreninde konuştu. Bakan Bolat, "Türkiye'miz, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü yönetim, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmeyi en iyi şekilde icra ederek, ekonomisinde, milli gelirinde 4 katı bir büyümeyi sağladı." dedi.
Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin tarafından verilen Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 sahiplerini buluyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuştu.
Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları:
Türk basınında önemli bir yeri olan ve yayın hayatını 25 yıldır sürdüren Platin Dergisi'nin başarılı çalışmalarını yakından takip ediyoruz.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat (@omerbolatTR): Türk basınında önemli bir yeri olan ve yayın hayatını 25 yıldır sürdüren Platin Dergisi'nin başarılı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. #PlatinİşKitaplarıÖdülleri @platindergisi pic.twitter.com/nimD2OdjJy— 24 TV (@yirmidorttv) November 22, 2023
Ben, tecrübesi olan, bilgi birikimi olan herkesin makale yazmasını, kitap yazmasını canı gönülden tavsiye ediyorum.
#CANLI Ticaret Bakanı Ömer Bolat (@omerbolatTR): Ben, tecrübesi olan, bilgi birikimi olan herkesin makale yazmasını, kitap yazmasını canı gönülden tavsiye ediyorum. #PlatinİşKitaplarıÖdülleri @platindergisi pic.twitter.com/25Cl4PRjrI— 24 TV (@yirmidorttv) November 22, 2023
Başarıyı ve iyi görünür olanı kılmanın, farkındalık oluşturmanın en önemli araştırmalarından biri de başarıyı ödüllendirmektir.
#CANLI Ticaret Bakanı Ömer Bolat (@omerbolatTR): Başarıyı ve iyi görünür olanı kılmanın, farkındalık oluşturmanın en önemli araştırmalarından biri de başarıyı ödüllendirmektir.#PlatinİşKitaplarıÖdülleri @platindergisi pic.twitter.com/8ZKXXr1cdW— 24 TV (@yirmidorttv) November 22, 2023
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