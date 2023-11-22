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Platin İş Kitapları Ödülleri 2023: Türkiye'nin ekonomik istikrarına vurgu
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Platin İş Kitapları Ödülleri töreninde konuştu
22 Kasım 2023 Çarşamba 20:43:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 20:43:00

Platin İş Kitapları Ödülleri 2023: Türkiye'nin ekonomik istikrarına vurgu

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 töreninde konuştu. Bakan Bolat, "Türkiye'miz, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü yönetim, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmeyi en iyi şekilde icra ederek, ekonomisinde, milli gelirinde 4 katı bir büyümeyi sağladı." dedi.

Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin tarafından verilen Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 sahiplerini buluyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuştu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

Türk basınında önemli bir yeri olan ve yayın hayatını 25 yıldır sürdüren Platin Dergisi'nin başarılı çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

Ben, tecrübesi olan, bilgi birikimi olan herkesin makale yazmasını, kitap yazmasını canı gönülden tavsiye ediyorum.

Başarıyı ve iyi görünür olanı kılmanın, farkındalık oluşturmanın en önemli araştırmalarından biri de başarıyı ödüllendirmektir.

Etiketler : Ticaret Bakanı Ömer Bolat Platin İş Kitapları
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