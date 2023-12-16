Sağlık Bakanı Koca: Felaket üzerinden siyaset yapmayı akıl kabul eder mi?
TBMM'de açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Felaket üzerinden siyaset yapmayı akıl kabul eder mi? İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. Bu sözü açarsanız; devlet, merhamet üzerine kuruludur.' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;
"Deprem bölgesi adına en üzücü tecrübelerimden biri şu oldu, acil ihtiyaçlar için giriştiğimiz işlere göz boyama yaftası vuruldu. "imkansız" diyenlerle, "biz yaparız" diyenler bir kez daha ayrıştı. Felaket üzerinden siyaset yapmayı akıl kabul eder mi? İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. Bu sözü açarsanız; devlet, merhamet üzerine kuruludur."
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- Sağlık Bakanı Koca: Felaket üzerinden siyaset yapmayı akıl kabul eder mi?