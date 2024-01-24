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Başkan Erdoğan ve Reisi'den basın toplantısı: "Filistin meselesi ortak odağımız"
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24 Ocak 2024 Çarşamba 19:02:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 19:02:00

Başkan Erdoğan ve Reisi'den basın toplantısı: "Filistin meselesi ortak odağımız"

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, Filistin meselesinin Türkiye ve İran'ın ortak odağı haline geldiğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

3 Ocak'ta Kirman'da meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum.

Terörle mücadelede İran'ın desteğinin artarak devam etmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. 10 yeni anlaşmaya imza attık.

Değerli kardeşim Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşananları görüştük. Filistin meselesi Türkiye ve İran'ın odağında yer alıyor. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını temin etmeye yönelik bakanlarımız gayretlerini sürdürdüler. 30 bin tondan fazla insanı yardım malzemesi gönderdik. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıların bir an önce son bulmasını ele aldık.

Asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi, ülkelerimizin ve bölgemizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

REİSİ'DEN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz" dedi.

Reisi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Terör örgütleri, bugün Batılı ülkelerin desteğiyle faaliyet göstermektedir.

İslam dünyasının birinci meselesi, Filistin meselesidir.

Adaletli dünya düzenini kurulması için çaba göstermemiz lazım. Şu anda adalette olmayan bir dünya düzeni vardır.

Detaylar geliyor...

Etiketler : Erdoğan İran İşbirliği Cumhurbaşkanı Reisi Ziyareti İmza Töreni
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