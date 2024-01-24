Başkan Erdoğan ve Reisi'den basın toplantısı: "Filistin meselesi ortak odağımız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

3 Ocak'ta Kirman'da meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. pic.twitter.com/h5Tc8DGaAh — 24 TV (@yirmidorttv) January 24, 2024

Terörle mücadelede İran'ın desteğinin artarak devam etmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. 10 yeni anlaşmaya imza attık.

Değerli kardeşim Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşananları görüştük. Filistin meselesi Türkiye ve İran'ın odağında yer alıyor. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını temin etmeye yönelik bakanlarımız gayretlerini sürdürdüler. 30 bin tondan fazla insanı yardım malzemesi gönderdik. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıların bir an önce son bulmasını ele aldık.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Değerli kardeşim Sayın Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/QJIZKGcHx7 — 24 TV (@yirmidorttv) January 24, 2024

Asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi, ülkelerimizin ve bölgemizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi, ülkelerimizin ve bölgemizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/KkFaoEm6de — 24 TV (@yirmidorttv) January 24, 2024

REİSİ'DEN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz" dedi.

#CANLI İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Biz, uzun seneler içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisinde olmuşuzdur ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyede geliştirmeyi istiyoruz. pic.twitter.com/mxrlOjOYQF — 24 TV (@yirmidorttv) January 24, 2024

Terör örgütleri, bugün Batılı ülkelerin desteğiyle faaliyet göstermektedir.

#CANLI İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Terör örgütleri, bugün Batılı ülkelerin desteğiyle faaliyet göstermektedir. pic.twitter.com/aBtEfxZSmH — 24 TV (@yirmidorttv) January 24, 2024

İslam dünyasının birinci meselesi, Filistin meselesidir.

#CANLI İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: İslam dünyasının birinci meselesi, Filistin meselesidir. pic.twitter.com/8tA5MQQ5nA — 24 TV (@yirmidorttv) January 24, 2024

Adaletli dünya düzenini kurulması için çaba göstermemiz lazım. Şu anda adalette olmayan bir dünya düzeni vardır.

#CANLI İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Adaletli dünya düzenini kurulması için çaba göstermemiz lazım. Şu anda adalette olmayan bir dünya düzeni vardır. pic.twitter.com/SyFt6bevAn — 24 TV (@yirmidorttv) January 24, 2024

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