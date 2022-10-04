04 Ekim 2022 Salı 10:40:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 11:17:00
#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
- Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış
- #CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
- "Geleceğimizi bu tehditlerden korumak zorundayız"
- İhracatta yeni rekor!
- AK Parti'den çarşamba çağrısı: Tarihi mücadelenin yeni aşaması
- Önemli zirve başlıyor: Gözler Başkan Erdoğan'da olacak