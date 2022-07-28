Hacı Nimet Kaya'ya veda

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'teki Trafik kazasında hayatını kaybeden Hacı Nimet Kaya'nın Fatih Camii'nde düzenlenen Cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazı sonrasında şunları söyledi;

"Şu anda musalla taşında bulan Mehmet Nimet Kaya ağabeyimizi buradan Hakk'a uğurluyoruz. Tabuttaki örtüde yazılı olan; Her nefis ölümü tadacaktır, dönüş Allah'a. Ben Nimet ağabeyi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. Oradan gelen bir hukukumuz var. O günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik ve bugünlere geldi. Böyle bir kaza ile şimdi Hakk'a uğurluyoruz."

"Hocamızdan da Allah razı olsun, sizlerden de Allah razı olsun. Ben hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi nedeniyle Allah razı olsun diyorum. Biz Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik, bayramlar gelir geçer birbirimizi arardık. Böyle bir hukukumuz vardı. Fazla söze hacet yok, her şey zaten musallada konuşuluyor, tekrar hep birlikte ruhu için El-Fatiha."

Kaya'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'in Tillo ilçesine uğurlandı.

FATİH'TEKİ TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İstanbul, Fatih'te önceki gün meydana gelen trafik kazasında Hacı Nimet Kaya'nın kullandığı otomobil ile bir motosiklet çarpışmış, kazanın ardından hastaneye kaldırılan Kaya yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetmişti.