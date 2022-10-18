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18 Ekim 2022 Salı 15:13:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 15:13:00

Bakan Dönmez'den Bartın açıklaması: Aykırılık bulunmadı

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Maden ocakları yılda ortalama 4 kez denetlenmiştir. 21-27 Ağustos tarihlerinde Amasra'da denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde teknik ve idari düzenlemelere aykırı husus tespit edilememiştir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulda, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yapıyor.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Kaza haberini alır almaz İçişleri ve Çalışma Bakanımızla olay yerine gittik. Vahim hadisenin metan gazı sonucu grizu patlaması şeklinde meydana geldiği değerlendirilmektedir. Saat 16-24 vardiyasında 110 madenci kardeşimiz çalışmaktaydı.

İstanbul'daki 6 madenci hariç yaralılar taburcu oldu.

Amasra TKK'da 580 çalışana 16 iş güvenliği uzmanı atanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına NOVA aracılığıyla temel risk eğitimi verilmiştir. Kömür ocakları yolda en az 4 kez denetlenmektedir.

Amasra'nın dördüncü Ağustos'taki son denetim yerinde yapılmıştır. Denetimde aykırı husus tespit edilmemiştir.

Soruşturmalara gelince olayın meydana geldiği ilk anda adli soruşturma başlatıldı. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli olanlar yapılacak.

SAYIŞTAY RAPORLARI

Sayıştay, TBMM adına kamu faaliyetlerini denetlemekte görevlidir. 2017-2019 raporlarında yer alan hususların dikkate alınmadığı iddia edilmiştir.

Denetimlerde bağımsız çalışan seyyar gaz ölçüm cihazı bulunmaktadır. Kişisel oksijen maskeleri, otomatik yangın söndürme sistemleri gibi 50 kalemde iyileştirmeler yapıldı. 6'lı sensörler tespit edilmiştir.

Çalışan ekiplerin her birinin elinde dedektörler var. Bunlar gaz ölçümü yapıyor.

Yeraltı tüm çalışma alanları metan, oksijen, karbondioksit, sıcaklık ölçümleriyle sürekli incelenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. O işletmemizde o ana kadar hepsi kayıt altında.

Hiçbir endişeniz olmasın. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak.

Ben burada birisi kusurlu demedim. Ben tespitleri burada sizinle paylaşıyorum.

Havadaki metan gazı oranının yüzde 5 ila yüzde 10 arsında olması halinde grizu patlaması meydana gelmektedir. Metan, hava, yakıcı madde... Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre, maden iş yerlerinde ortamda yüzde 1 oranında metan bulunması durumunda patlatma yapılmaz. Yüzde 2 bulunması durumunda madenciler tahliyeler yapılır.

Etiketler : Fatih Dönmez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı TBMM Genel Kurulu
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