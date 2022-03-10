Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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10 Mart 2022 Perşembe 14:18:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 14:35:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini vurguladık

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Bakanlar düzeyinde ilk defa yapılan bu toplantıda bazı kararların liderler düzeyinde alınması gerekiyor. Bu toplantıların devam etmesini biz isteriz." dedi. "Görüşmede neler oldu?" sorusuna yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Kolay bir ortamda gerçekleşmedi, savaş devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bugünkü toplantılarımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yıkımın bir an önce durdurulması için çaba gösteriyoruz. Bu savaşın devam etmesi halinde kaybedenin ilk masum siviller olacağını vurguluyoruz. Bu savaştan bölge sakinleri de dahil herkes zarar gördü ve görmeye devam edecek.

"Her iki tarafla yoğun görüşmelerimiz oldu. Cumhurbaşkanımız her iki tarafın liderleri ile görüştü. Ben mevkidaşlarımla defalarca kez görüştüm. Tarafları ülkemizde bir araya getirdik. Bu toplantının özellikle Antalya Diplomasi formu şeklinde düzenlenmesi ayrıca anlamlı. Biz bugün bu görüşmede Türkiye'nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla beraber kolaylaştırıcı bir tol oynadık. İnsani boyutun önceliğine dikkat çektik. Her gün akan kan ve gözyaşı artıyor. Savaşın ortasında kalan sivillerin kurtarılması gerektiğiniz belirttik."

"İNSANİ KORİDOR AÇIK TUTULMALI"

"İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini bugün bir kez daha vurguladık. Sahadaki durumu vatandaşlarımızı tahliye ederken bizzat gördük. Mariupol için bir ateşkes önerdik. Taraflar bunu görüşecek. Rusya şuan bölgelere girmiş durumda, Ukrayna birlikleri de orada. Burada bir eşgüdüm olmazsa sivillerin can sağlığı tehlikeye girebilir."

"MUCİZE BEKLENMEMELİ"

"Bir görüşmede mucize beklenememeli ancak siyasi seviyedeki bu toplantı önemli bir başlangıç. Bunun liderler zirvesinde gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Zelennski'nin böyle bir görüşmeye hazır olduğu, Putin'in ise prensip olarak böyle bir görüşmeye karşı olmadığı belirtildi. Putin bu fikrini Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede de belirtmişti.

Ukrayna bu görüşmelerin Türkiye, Rusya ise Belarus'ta olmasını istiyor. Biz severek ev sahipliği yaparız ancak önemli olan yer değil görüşmelerin bir an önce başlaması. Biz bu süreci desteklemeye devam edeceğiz.

Türkiye olarak diplomasiyi öncelik alan çabalarımızı sürdüreceğiz. Davetimizi kabul eden taraflara bize duydukları güven için huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

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