Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Platin İş Kitapları Ödülleri töreninde konuştu

Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin tarafından verilen Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 sahiplerini buluyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu konuştu.

Dağlıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bu yıl, ülkemizde bütün etkinlikler için özel bir yıl. Bütün çalışmalarımızı "Cumhuriyetimizin 100. yılı" vurgusuyla yürüttük.

Aday seçilen kitaplar bizim için yol gösterici oluyor. Heyecanlar ödülleri bekliyoruz.