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Platin İş Kitapları Ödülleri 2023: Türkiye'nin ekonomik istikrarına vurgu
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Platin İş Kitapları Ödülleri töreninde konuştu
22 Kasım 2023 Çarşamba 20:36:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 20:36:00

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Platin İş Kitapları Ödülleri töreninde konuştu

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin tarafından verilen Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 sahiplerini buluyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu konuştu.

Dağlıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bu yıl, ülkemizde bütün etkinlikler için özel bir yıl. Bütün çalışmalarımızı "Cumhuriyetimizin 100. yılı" vurgusuyla yürüttük.

Aday seçilen kitaplar bizim için yol gösterici oluyor. Heyecanlar ödülleri bekliyoruz.

Etiketler : Burak Dağlıoğlu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Platin İş Kitapları
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