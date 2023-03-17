BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan

BBP'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
BBP Lideri Destici: "BBP'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan" dedi
BBP Lideri Destici: "BBP'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan" dedi
Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu kararı ile Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi, karar YSK'ya gönderildi.
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