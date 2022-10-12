Başkan Erdoğan Kazakistan'da
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'da. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan, 'Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile 'Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6'ncı zirvesine katılmak üzere Astana'ya gitti.
Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden Erdoğan'ın uçağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Astana'ya yapacağı 2 günlük resmi ziyaretin ilk gününde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek ardından 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak. Ziyaretin 2'nci gününde ise CICA Zirvesi ile ikili görüşmeler kapsamında Erdoğan'ın, önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akorda Sarayı'nda mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.
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