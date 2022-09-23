Esir takasında dikkat çeken ayrıntı!

BaşkanErdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rusya'dan fakir ülkelere gübre naklini yapmamız, o ülkeleri ciddi anlamda hareketlendirecektir.

RUSYA VE UKRAYNA'NIN ESİR TAKASI

200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu isimdi, bu ismi Rusya'ya gönderdik. Bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.

ERDOĞAN'IN CENTRAL PARK'TAKİ YÜRÜYÜŞÜ

Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden dostların hepsi ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler.

MİT KART TOPLANTISI

Neleri ele alacağımızı burada açıklarsam olmaz, bunların hepsini biraz sonra başlayacağımız toplantıda ele alacağız. Bu sadece Mir kart olayı değil, alternatif neler, neler yapabiliriz, bunların üzerinde duracağız.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MESAJLARI

O bizim derdimiz değil, onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor, aramızdaki fark bu.

Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden dostlar, hepsi de hakikaten ummadığın, beklemediğim şekilde yaklaşımlarla, sorularla bize karşı teveccühlerini gösterdiler. Bu da bizi mutlu etti. Demek ki dünyada ciddi manada sevenlerimiz var. Bize olumlu şekilde bakanlarımız var. Bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini göstermesi bakımından çok çok önemli.