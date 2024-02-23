"Birileri 'aday yetiştiremedik' numarasıyla milleti kandırmaya çalışıyor"

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23 Şubat 2024 Cuma 16:27:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 16:27:00

#CANLI Başkan Erdoğan'dan Balıkesir mitinginde konuşuyor

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Başkan Erdoğan, Balıkesir mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan İstanbul'de DEM Parti'nin aday listelerini geç vermesine ilişkin, İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri 'son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Balıkesir Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye Yüzyılına omuz vereceğine inanıyorum.

Birileri 'son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor.

İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri 'son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor

Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız. Bunu yaparken de birileri gibi işimizi sadece lafta bırakmayacağız

Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırdık, yine üzerimize düşeni yapacağız.

Şehirlerimizin çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesini sağlayacağız. Estetikle biçimlendirilmiş tarihi ve kültürel birikimi korunmuş, huzurlu, güvenli şehirler kurmak da önceliklerimiz arasındadır.

Etiketler : Başkan Erdoğan Balıkesir Mitingi Açıklamalar
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