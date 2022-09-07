"Rusya hafife alınacak bir ülke değil"

Başkan Erdoğan, "Sırbistan ile kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Sırbistan, çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6. ülke haline gelecek.

Vucic'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Yeni pazar yolu da Sayın Vucic'in yaklaşımının eseridir. 350 adet proje gerçekleştirilmiş olacak. Ortak tarihi ve kültürel mirasımız Bayraklı Camii'nin restorasyonuna başlayacağız.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartı ile geçiş sağlanmasının uzlaşılmasından memnuniyet duyuyoruz. Her daim sorunların diyalogla çözülmesini destekliyoruz. Bosna Hersek'teki tarafların bir araya getirilmesi içinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Bu konuda Kosova-Sırbistan arasındaki bu sıkıntıyı aşabilmek için değerli dostumla her türlü desteğe var olduğumuzu söyledik. Şuandaki gelişmeler olumlu, Balkanlardaki bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim, Balkanlar artık bu sıkıntılara tahammül edemez.

AVRUPA'YI UYARDI: RUSYA'YI HAFİFE ALANLAR YANLIŞ YAPIYOR!

Her şeyden önce Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük, bundan sonra da denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şuanda Batının isim saymaya gerek yok takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzere kurulu bir politika güden batı var. Bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Bu işin parasal boyutu var. Herkes diyor ben Ukrayna'ya yardım ettim nerede bu paralar? Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. Şuana kadar bizim güttüğümüz politika acaba bir an önce bu savaş biter mi? Görünüyor ki çok kısa zamanda biteceğe benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. E ne oldu Rusya doğal gazı kesti, fiyatlar bir anda yükseldi. Herkes kara kara düşünüyor, kışı nasıl atlatacağız, bunları neden daha önce düşünmediniz! Şimdi stoklar ne durumda diye bunun konuşulması yapılıyor.