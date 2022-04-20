Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak!

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin 6'lı masa toplantısı hakkında "6+1'li masanın tek derdi birbirine gol atmak, sosyal medyadan ayar vermektir. " dedi. Pençe-Kilit Harekatı'na da değinen Erdoğan, amacın sınırların terör tehdidinden arındırılması olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimizin hemen başında Bursa'da infaz koruma memurlarına yapılan terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet diliyorum.

Muhalefetin Ramazan'ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz. Şehit yakınlarımızla, askerlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla 7'den 70 milletimizle bir araya geliyoruz.

Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretini veriyoruz. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanı bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz.

Biz de her hal ve şart altında dik duracağız. Allah'ın rızasını kazanma ve milletin duasını almaktan başka bir şey beklemeden hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

KARDEŞLİK VE KUCAKLAŞMA SEFERBERLİĞİ

20 yıldır olduğu gibi muhalefetin gerilimini aklı selimle savuşturacağız. 1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. 2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız.

Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğu anlaşılmıştır.

"YİNE KAYBEDECEKLER"

Muhalefetin ve 6+1'li masanın tek derdi birbirine gol atmak, sosyal medyadan ayar vermektir. Sadece geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını ispatlamıştır.

Milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyor. En temel meselelerde bile uzlaşmanın olamayacağını, ülke ve milletin hayrına hiçbir adım atamayacaklarını milletimiz iyi biliyor. Her gün yeni birisi patlayan skandallarını bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek kimi zaman utanarak takip ediyor.

Sürekli kavga eden, sürekli kapris ve kumpas peşindeki 28 Şubat ittifakı 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Siyasetçilik oynayanlar yine hezimetine uğrayacaktır. Yine kaybedecekler, tarih sahnesinden silinip gideceklerdir.

Gelin saflarımızı sıklaştıralım, kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim.

İSRAİL'İN MECLİS-İ AKSA BASKINI

Son yıllarda Ramazan aylarını ya salgın ya savaş ya da Müslümanlara yönelik saldırıların gölgesinde yaşıyoruz. Salgında sofralarımız, camilerimiz mahzun kaldı. Bu Ramazanı da savaşın trajik görüntüleri eşliğinde karşıladık. Son günlerde ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. Görüştüğümüz her lidere Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik. Uluslararası toplumu, BM başta olmak üzere her platformda zulüme karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman başka hesaplar var işin içinde demektir. Coğrafyamızın en önemli bölgesindeki bu devleti görmezden gelemeyiz. Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açık. Ancak bu demek değil ki, Kudüs ve diğer Filistin topraklarında kutsallarımıza yönelik saldırılara, işgallere göz yumacağız. Asla. Biz kendi tarihimizin, inancımızın gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail'le siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığımız adım başka, Kudüs davamız başkadır.

KUZEY IRAK'TA PENÇE-KİLİT HAREKATI

TSK, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde işgal altında tuttuğu bölgeyi temizlemeye yönelik harekatını yeniledi. Terör örgütünün saldırılarına karşı üslenme bölgelerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak, hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak hükümetiyle işbirliği içinde yürüttüğümüz bu harekatta askerlerimize başarılar diliyorum.

Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü bulunmadığının, tek amacın sınırlarının güvenliğini ve komşu ülkelerde istikrar sağlanmasını olduğunu ifade etmek istiyorum.

HDP'YE TEPKİ

Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır.