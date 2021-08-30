Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

#CANLI Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
* 30 Ağustos ruhunu, nesilden nesile aktararak istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmaktaki kararlığımızı, tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz.
* Siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde işte şu anda temelini atacağımız Ay Yıldız projesi yakışır dedik
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