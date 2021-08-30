Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

* 30 Ağustos ruhunu, nesilden nesile aktararak istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmaktaki kararlığımızı, tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz.

* Siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde işte şu anda temelini atacağımız Ay Yıldız projesi yakışır dedik