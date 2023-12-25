Filistin davası için net mesaj: "Haklıdan yana olmaya devam edeceğiz”

Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri Programı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ülkemizin bekası, milletimizin istiklali uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Mehmet Akif, inandığı gibi yaşamaktan ve yaşadığı gibi yazmaktan hiç vazgeçmedi. İnandığı değerler uğruna bedel ödemekten asla çekinmedi.

Akif'in ömrünün çoğu sürgünle, zorlukla, mücadeleyle geçti. Merhum Akif yaşantısıyla, duruşuyla, dirayetli kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hakkeden abidevi bir karakterdir.

Uğradığı haksızlıklar sebebiyle ömrünün son senelerini Mısır'da geçirmek zorunda kalan Akif, buna rağmen ülkesine ve milletine asla küsmemiştir.

Akif'i iyi tanımadan hangi badireleri atlattığımızı, hangi uçurumların kıyısından döndüğümüzü anlayamayız, kavrayamayız.

Gazze başta olmak üzere katledilen, sömürülen, zulmedilen insanlar için Akif'in diliyle haykırmaya, haktan ve haklıdan yana olmaya devam edeceğiz.

7 Ekim'den beri Gazze'de devam eden İsrail vahşetine 'Say Stop!' diyerek tepkisini gösteren AK Gençliği bir kez daha tebrik ediyorum.

Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları ciddiye almıyoruz.

'Atatürk'ün partisiyiz' diyen CHP, utanmadan bölücü örgütün uzantılarının yanında konumlanıyor. Milletten özür dilemek yerine bir de sağa-sola saldırarak suçlarını bastırmaya çalışıyorlar. Bunun adı yüzsüzlüktür.