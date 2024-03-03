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03 Mart 2024 Pazar 18:27:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 18:27:00

Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Bu sorunu çözeceğiz

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Başkan Erdoğan, Muğla'da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”nda açıklamalarda bulundu. Enflasyonu çözme konusunda kararlı olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız, bu sorunu mutlaka çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Muğla'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye'yi büyütme stratejimizi kararlı şekilde uyguluyoruz.

Enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız, bu sorunu mutlaka çözeceğiz.

Daha düne kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenlerin, 'Halil İbrahim sofrası kurduk' diyerek milletin gözünü boyayanların, kendi içlerindeki kavgayı örtmek için hayal satanların ne hallere düştüğünü görüyoruz.

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Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN MARMARİS MUĞLA
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