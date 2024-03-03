Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Bu sorunu çözeceğiz
Başkan Erdoğan, Muğla'da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”nda açıklamalarda bulundu. Enflasyonu çözme konusunda kararlı olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız, bu sorunu mutlaka çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Muğla'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Türkiye'yi büyütme stratejimizi kararlı şekilde uyguluyoruz.
Enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız, bu sorunu mutlaka çözeceğiz.
Daha düne kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenlerin, 'Halil İbrahim sofrası kurduk' diyerek milletin gözünü boyayanların, kendi içlerindeki kavgayı örtmek için hayal satanların ne hallere düştüğünü görüyoruz.
Detaylar geliyor...
- Dışişleri Bakanı Fidan, Afrikalı mevkidaşları ile bir araya geldi
- Yerli imkanlarla üretildi: Haziran ayında gökyüzüyle buluşacak!
- Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Bu sorunu çözeceğiz
- İyi Parti'de istifa depremi sürüyor: 250 üyeden toplu istifa
- Yeni haftada sıcaklık düşecek, yağış etkili olacak
- Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem