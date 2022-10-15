Başkan Erdoğan maden kazasının yaşandığı bölgede

Başkan Erdoğan patlamanın yaşandığı Bartın'da! Bölgede incelemelerde bulunuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Başkan Erdoğan, Bartın'da maden kazasının olduğu bölgede inceleme yapıyor.
Başkan Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.
Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.
Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Başkan Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceğini açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, "Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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