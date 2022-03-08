"İhbar edin gerekeni yaparız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün burada ülkemizin hemen her şehrinden 900'e yakın kadın muhtarlarımızla birlikteyiz. Bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi var. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum.

BAŞÖRTÜ AYRIMINA BİZ SON VERDİK

Bizim için kadın merhum Neşet Ertaş'ın 'kadın insan, erkek insanoğlu' diye ifade ettiği şeklinde insanın yarısıdır. İki varlıktan birinin sırf cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğramasını, hele hele şiddete uğramasını asla kabullenemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek inancımızın, kültürümüzün, anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen nice hadiseye tanık olduk. Yıllarca eğitimden yoksun bırakılan kadınlarımıza eğitim hakkını biz verdik. Kadınların hukuksuz biçimde haspedilen seçilme hakkını kullanmasını biz sağladık. Anayasa açıkça çalışma herkesin hakkıdır demesine rağmen haksız şekild ekamuda çalışma haklarından yoksun bırakılan kadınlara bu hakkı yine biz verdik. Her alanda ülkemizin beşeri sermayesinin önündeki engelleri biz kaldırdık. Kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımını biz sona erdirdik. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayas akuralı haline biz getirdik. Eşitsizliği gidermeyi devlete görev olarak biz verdik. Kadın hakları konusunda kadınlardan yana biz tarafız.

"SANA GEREKEN NEYSE BEN ONU SÖYLERİM"

Özlem kardeşimizin 23 yerinden adice bıçaklandığını öğrendik. Ne yaptılar, ne ettiler diye sordum. Adamı 3 ay sonra bırakmışlar. O adi herifi sonra tekrar içeri almışlar. Tokat Milletvekilimiz Özlem Hanım bu süreci takip edecek. Bu süreci ben de yakından takip edeceğim. Bu millet bize emanettir. Düşünün 23 yerden bıçaklıyor, ey hakim sen nasıl oluyor da bunu serbest bırakıyorsun! Sonra yargıya hakaret! Ne hakareti ya, ben bu ülkenin Cumhurbaşkanıysam,, sen 23 yerinden bıçaklayan adamı serbest bırakıyorsan, ben sana ne gerekiyorsa onu söylerim.

"ADALET YERDE SÜRÜNMEZ, ORTADA KALMAZ"

Biz adaleti mülkün esası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Adalet ortada kalmaz, yerde sürüklenmez.

Failin sadece indirim almaya yönelik tutu ve davranışları indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak.

Dört bir yanımız krizlerle kaynarken, hamdolsun biz ülkemizi can ve mal güvenliğinden, küresel itibara kadar güçlü tutmayı başardık. Binlerce yıllık devlet ve medeniyetimiz ile birlikte, özellikle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin çok çok büyük payı vardır.

Ekonomik yıkım senaryoları, farklı taktikler bizim üzerimizde de denendi. Kimi zaman terör örgütleri, kimi zaman darbe girişimleri, kimi zaman siyasiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Demokrasi ve kalkınma hamlemizi kararlılıkla yürütürken, büyük ve güçlü Türkiye'den asla taviz vermedik. Her alanda gelişmiş ülkelerle yarışacak, bazı alanlarda onları geride bırakacak bir altyapı kurduk.

"SAVUNMA SANAYİİ YÜZDE 80"

Görevimize başlarken yüzde 20 savunma sanayiine sahipken, bugün nerdeyiz biliyor musunuz? Yüzde 80 savunma sanayii ürününü üretiyoruz. Yüzde 20 nere, yüzde 80 nere? Nereden nereye geldik? Türkiye sınırlarının dibinde yaşanan tüm istikrarsızlık ve çatışmalara rağmen hedeflerine yürüyebiliyorsa işte arkasında bu siyasi irade vardır.

"DEPOLARI TAKİP EDİP İHBAR EDECEKSİNİZ"

Hiç şüphesiz asıl gücümüz, birliğimiz, kardeşliğimizdir. Muhtar kardeşlerimizden bir ricam var. Bizim ayçiçek yağı gibi bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkeyi darda göstermek için böyle bir kampanya yürütüyor. Muhtarlarımızdan şunu istiyorum, marketlerde bakkalarda ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığı'mız adına depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz.

"İÇİŞLERİ BAKANIM İLE DÜN BUNU KONUŞTUM! HESABINI VERECEKSİNİZ"

Sizler İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanının eli ayağısınız. Yani bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu, ayçiçek yağını, zeytinyağını stokluyorlar. Sonra yok diyerek böyle bir kampanyayı yürütüyorlar. Burada bir olacağız. Ahlaktan yoksun olanlara gereken dersi vereceğiz. İçişleri Bakanım ile dün bunu konuştum. Nerede bir stokçu var ise, ahlaksız var ise gerekeni yapacağız. Bunun hesabını verecekler.

"BIRAKIN GİTSİNLER"

En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, giden gitsin. Üniversiteden yeni mezun doktorlarımızı buralara getiririz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurt dışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz.

Küresel sağlık, ekonomi ve güvenlik krizinin yol açtığı bir takım sorunları ülkemize mahsus göstermek suretiyle insanları tahrik etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

DİPLOMASİ

Ukrayna krizi ile ilgili 20'ye yakın devlet başkanı ile görüşme yaptım, hala görüşmelerime devam ediyorum.