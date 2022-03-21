"Dünya yeni bir döneme doğru gidiyor"

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21 Mart 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 15:11:00

Başkan Erdoğan: İHA'larınızı, SİHA'larınızı yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından düzenlenen Metaverse Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kendi İHA, SİHA ve Akıncı'zı yapamıyorsanız her an köle olma riski ile karşı karşıyasınız demektir. Erdoğan," Önümüzde dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum" dedi.

#CANLI Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde katılımcılara hitap etti.

Başkan Erdoğan "Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme dolu dizgin giriyor. Asıl hedefimiz üretimi kendi kültürümüzün, değerlerimizin üzerinde inşa etmektir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün 21 Mart, biliyorsunuz Nevruz günüdür. Milletimizle birlikte coğrafyamızdaki pek çok halk, baharın gelmesinin müjdecisi kabul ettiği 21 Mart'ı bayram sevinciyle kutlamaktadır. Nevruz geleneği, milletimiz arasında da mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Buradan milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu tebrik ediyorum.

BU SİYASETTE BİR İLK

Bugün burada dijital teknolojilerin Nevruz'u diyebileceğimiz Metaverse hakkında konuşmak, tartışmak üzere bir aradayız. Bu siyasette bir ilk. Bu ilki başaran Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz.

Kendi kuşağıma mensup insanlar için söylüyorum; 5 nesilde dünyanın yaşadığı değişim gerçekten çok büyüktür. Dedelerimizin hayat biçimleri hatta 10 asır önceki ataları ile neredeyse aynıydı. Çocukluğumuzda, gençliğimizde geleceğin dünyasına dair tasavvurların aynı değilse bile benzer şekilde hayat geçirildiğini gördük. Torunlarımız ise konuya hakimiyetlerinin zenginliği ile bizim anlayabileceğimizin çok ötesinde bir dünyada yaşıyorlar. Metaverse ve benzeri mecralar, belki torunlarımızı aşıp da onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz parçası olacaklar. Bu süreç 5G, 6G gibi yeni altyapı teknolojilerinin hızla inşa edilmesini gerektiriyor. Böylesine büyük yatırımların öyle kısa sürede gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

DÜNYA YENİ BİR DÖNEME DOĞRU DOLU DİZGİN GİDİYOR

Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır. Böyle bir toplantı yapıyor olmamızın sebebi de işte budur.

Biz teknolojinin altyapısını üretmenin yanında önce kendimizin, nihayetinde dünyanın kullanabileceği içerikler kurulmasını sağlamak istiyoruz. Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekiler biliyor. Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan durumları bile kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en basit kanıtıdır. Madem artık giderek büyüyen dijital ekonomi gerçeği var, öyleyse ülkelerin tamamının uzlaşma ile kabul edip arkasında duracağı dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunun çözülmesi mümkün değildir.

AK Parti sadece hastane, okul binası, yol, köprü, baraj inşa etmekle kalmamıştır, yaptığımız yatırımlarla bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını biz sağladık. Bizim dönemimizde mobil telefon abone sayısı 23 milyondan 83 milyona yükseldi. Meclis'te kurduğumuz Dijital Mecralar Komisyonu ile hazırladığımız eylem planı ile bu srüeci tüm yönleriyle takip ediyoruz.

Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var.

Kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile bu alanda yolumuzu çizmek gerektiğinin somut ifadesidir. Küresek tröstlere bakılarak yapılan Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının olmadığı iddiası en başta bu ülkenin gençlerine hakarettir. Bizim sömürü düzenine dayalı kaynaklarımız olmayabilir. Her şeyden önce zengin bir medeniyet birikimimiz var. Her türlü krizin üstesinden gelebnilme kabiliyetini defalarca ispatlamış bir insan gücüne sahibiz.

Kendi İHA, SİHA ve Akıncı'zı yapamıyorsanız her an köle olma riski ile karşı karşıyasınız demektir. Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum.

METAVERSE İÇİN İLK ADIM

Teknolojıdeki her gelişmede kurduğu dijital altyapısıyla ön almayı hedefleyen Türkiye, son yıllarda ortaya çıkan 'metaverse' yani sanal evren kavramını da bir forumla masaya yatırıyor.

Bugün Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenecek olan Forum Metaverse'de, sanal gerçeklik, blokzincir, yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılması yoluyla oluşan sanal evrene ay yıldızlı damgayı vurmak için yapılacak atılımlar konuşulacak.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın düzenlediği forum 'Metaverse' kavramının dünyada ilk kez bir Cumhurbaşkanı ve siyasi partinin katılımıyla tartışılacak olması açısından ayrı bir önem taşıyor.

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