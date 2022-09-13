Başkan Erdoğan başvuru detaylarını açıkladı

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dev projenin tanıtım törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı kampanyasının toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Öncülük eden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza, evleri, arsaları ve işyerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği bir atılımla tam 1 milyon 170 bin Konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, Avrupa standartlarının da fevkinde stadyumlar, yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdık. Şehri, şehir yapan en önemli unsurlar olan kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Evlerimizi, dükkanlarımızı, meydanlarımızı geleceğe taşıyacak adımlar attık. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden ülkemize kazandırıyoruz.

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha ekliyoruz. Ülkemizin her yerinde konut, arsa ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvuru süreci yarın başlayacak, ekim sonuna kadar devam edecek. Yatay mimari ve depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Temeli yılbaşında atılıyor.

PROJENİN İSMİ İLK EVİM

Her şeyden bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu kampanya dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Şimdi kampanyamızla ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Konut yapımına müsait altyapısı olan arsa. 50 bin iş yeri yapıp milletimize sunacağız. Bunların içerisinde oturan vatandaş sayısını 10 milyonun üzerine çıkaracağız. İsmini de ilk evim, ilk iş yerim olacak.

EV VE KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK

Tanıtımını yaptığımız 500 bin konutu hedefi sayısı, hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine, Ankara'nın yarısına eşitken, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari'nin tamamına eşittir. Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar liralık bir projedir. Bugün ekranları başında izleyen ve siz değerli vatandaşlarımla paylaşıyoruz. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşların konuta ulaşımını da kolaylaştıracaktır.

Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin konutu 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut atılımıdır. 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da 12 bin 500'ünü İzmir'de 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de değişen sayılarda konut sayısı paylaşacağız.

Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Gençlerimiz için de bir kontenjan oluşturduk. 50 binini de gençlerimize tahsis ettik.

EVLERİN FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI

Toplamda 608 bin lira 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 evler 850 bin lira olacak. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların evlerini kaybedeceği denetim mekanizması kuracağız.

Vatandaşlarımıza altyapıları ve imarı hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. Şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. Bu arsalar çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Vatandaşımız buraya kendi evini yapabilecektir. Hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar var. 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak. 2. grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 937 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeyle ve faizsiz şekilde yapılabilecektir.

İş yerlerimiz ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşa edeceğimiz iş yerlerinin ülkemizin yatırımına, sanayisine hatırı sayılı bir katkı sayacağına şüphemiz yok. İş yerlerimiz 100 bine yakın ek istihdam sağlayacak. 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç kardeşlerimize sunacağız. Ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.