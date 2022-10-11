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11 Ekim 2022 Salı 14:22:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 14:22:00

Başkan Erdoğan açılışı yaptı: 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan "Tüneller sayesinde 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Açtığımız tüneller sayesinde Kaz Dağları'nın o muhteşem tabiatına en küçük zarar vermedik. 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle el edilen kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor.

Çanakkale ile birlikte 81 vilayetin tamamını saran yeni bir heyecanı yürütüyoruz. Türkiye Yüzyılı adı altından karşılamaya hazırlanıyoruz. İnşallah 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz.

Vatandaşlarımıza konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz.

Bu proje yazın tatilcilerin, kışın bölge halkının ulaşımını rahatlatacak.

Cumhuriyetimizin 100. yaşını, Türkiye 100 yılı atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda, Türkiye'yi büyük dönüşüme hazırlıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda hamdolsun ülkemizi dünyanın en iyileri arasında getirmek için gereken alt yapıyı kurduk. Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar olmakla beraber, kararlığımız daha büyüktür.

Gençlerimizin Türkiye 100 yılı konusundaki, heyecanını söylemek bile istemiyorum.

Bütün projelerimizin açılışına ara vermeden devam ederken yeni bir vizyon inşa ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi Türkiye asla haritada görünen sınırlardan ibaret değildir.

Etiketler : erdoğan açılış konuşma
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