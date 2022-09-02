"Bu milleti ahmak yerine koymaktır"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"BURASI BİR HUKUK DEVLETİ"

Kendisine milletin verdiği yetki yok. İkide bir durmadan yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının haklarını kendinizde kullanıyorsunuz.

Kendisine milletin verdiği yetki yok. İkide bir durmadan yalan üstüne yalanalarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının haklarını kendinizde kullanıyorsunuz.

'Gelince hepsini serbest bırakacağım' bu anlama gelmiyor mu. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak... Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti, su paraları nerelere indirildi yoksa çıkarıldı mı? Vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunun sözünü seçim meydanlarında farklı vermişlerdi. Hepsi yalan. Türkiye bir hukuk devleti. Siyasiler olarak böyle bir yetkiyi biz kullanamayız. Milletim de bu kadar enayi değildir.

AHMET ŞIK'IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın.

NATO'NUN 30 AĞUSTOS PAYLAŞIMI

Yunanistan'ın NATO içerisinde kıymeti yok. Türkiye varsa NATO güçlüdür. Atina'nın rahatsızlığı Türkiye-NATO ilişkisini zedelemez.