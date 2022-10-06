06 Ekim 2022 Perşembe 15:51:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 15:57:00
Başkan Erdoğan, aile fotoğrafına katılıyor
Başkan Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katıldı
Başkan Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katıldı
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