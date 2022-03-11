Başkan Erdoğan'dan Kırım çıkışı: 2014'te o işgale ses çıkarsalardı, bu tablo olur muydu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

ANTALYA'DAN VERDİĞİMİZ MESAJLAR FORUMA ANLAM KATTI

Sizlere medeniyetler beşiği güzel Antalya'mızda misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Antalya Diplomasi Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Rusya ve Ukrayna krizinin ardından ilk düzey temasın, dün burada gerçekleşmiş olması forumun amacına ulaşmış olduğunu gösteriyor.

İkinci Antalya Diplomasi Forumu'nun rüştünü ispat etmiş bir forum olarak, yoluna devam edeceğine inanıyorum.

AÇLIK VİRÜSÜ KORONAVİRÜSTEN DAHA ÇOK KİŞİNİN ÖLMESİNE SEBEP OLUYOR

Dünyamız 21. yüzyılın ilk çeyreğine geride bırakmaya hazırlanırken, insanlığın barışa özlemi o derece artıyor. Onca ilerlemeye rağmen, insanlık olarak temel meselelerimizi henüz çözüme ulaştıramadığımızı görüyoruz. Terörizm, sıcak çatışma, iç savaşlar, adaletsiz, iklim değişikliği küresel gündemin ilk sırasında yer alıyor. Ekonomiler büyürken, birilerinin cüzdanı şişerken; maalesef yanı başımızda çocuklar açlıktan ölüyor. Açlık virüsü koronavirüsten daha çok kişinin ölmesine sebep oluyor.

SICAK ÇATIŞMADAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Sadece 2014'ten bu yana Akdeniz'in mavi suları 25 bine yakın umut yolcusunun mezarı oldu. Son 10 senede dünya genelinde mülteci sayısı 2 katına çıkarak 85 milyona çıktı. Yerlerinden edilen kişi sayısının önümüzdeki günlerde artacağı düşünülüyor. Bu rakamların her biri karşı karşıya olduğumuz adaletsizliği gösteriyor, bu sayıların her biri candır. 800 milyon insanın temel gereksinimlerine ulaşamadığı bir dünyada yaşıyoruz, böyle bir dünyada huzur ve barış tesis edilemez. Dünyanın devasa bir köye dönüştüğü günümüzde hiçbirimiz başkasından bana ne diyemez. Söndürmediğimiz her ateşin, durduramadığımız her çatışmanın, eninde sonunda bizi de etkileyeceğini, bizi de yakacağını bilmeliyiz. Bu acı gerçeği, Yemen'de, Suriye'de, Afganistan'da, Arakan'da şahit olduk.

Tarih ibret almayanlar ve kıssadan hisse çıkarmayanlar için tekerrürdür. Türkiye, hem Akdeniz hem de Karadeniz ülkesidir. Ukrayna ve Rusya Karadeniz'den komşumuz ve dostumuzdur. Sıcak çatışmadan büyük üzüntü duyuyoruz. Gerilimin tırmanarak bu noktaya gelmesi en çok bizi üzüyor, endişelendiriyor.

'EĞER 2014'TE KIRIM'IN İŞGALİNE TÜM BATI SES ÇIKARMIŞ OLSAYDI...'



Kırım'ın yasa dışı ilhakı olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları kabul etmiyoruz. 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. Adalet belli bölgelerde geçerli diğer bölgelerde geçersiz mi? Uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi.

'UKRAYNA HAKLI DAVASINDA YALNIZ BIRAKILDI'

Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. Saldırgan eylemi mazur göremeyiz. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. Ukrayna komşumuz ve dostumuzdur.

'YANGINA KÖRÜKLE GİTMENİN KİMSEYE FAYDASI OLMAZ'

Biz savaşın değil barışın dünyasını kurmaya mecburuz. Yangına körükle gitmenin ateşe bazen benzin dökmenin kimseye bir faydası olmayacağı kanaatindeyiz.

'TEMENNİMİZ SİLAHLARIN BİR AN ÖNCE SUSMASI'

Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır. Bugün görüştüğümüz bir dost 'Bir SİHA bizim ülkemize düştü' dedi. Şu anda o da dinleyicilerimiz arasında. Hiç ilgisi alakası olmayan ülkeyi de demek ki bu silahlar vuruyor.

MONTRÖ VURGUSU

Montrö Sözleşmesi'nin yetkilerinin kullanılması dahil elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.

'BM REFORMU ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Ukrayna kriziyle birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi sisteminin çarpıklığı ortaya çıkmıştır. BM üyesi 193 ülkenin kaderini 5 ülkenin insafına bırakan sistem adaletsizdir. Sistem yeniden reforme edilmeli. BM reformu çabalarımızı sürdüreceğiz. Statüko yerine barışı gözetecek, 5 ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin kurulması şarttır."