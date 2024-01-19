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19 Ocak 2024 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 17:30:00

Başkan Erdoğan'dan CHP ve DEM'e tepki: "Birlikte takoz koyuyorlar"

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AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Ülkenin, milletin lehine ne iş varsa hepsine CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçime yönelik aday belirleme çalışmalarına ilişkin, ''Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 şehrimizle birlikte 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı belirlemiş olduk.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90. Yıl Spor Salonu'ndaki AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin Yalova Belediye Başkan adayının 7 Ocak'ta açıklandığını belirterek, dün de Ankara'da geri kalan adayların açıklandığını anımsattı.

''Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 şehrimizle birlikte 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı belirlemiş olduk.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a başarı diledi.

Salondakilere, "Ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla, mahalle ve köy temsilcileriyle, sandık görevlileriyle 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partililer "Evet" diye karşılık verdi.

Yalova teşkilatına, "Mustafa kardeşimizi en yüksek oy oranıyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dinlenmek yok." diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ankara'daki aday açıklamamızda oradaki kardeşlerimizle birlikte salonu inleterek ifade ettiğimiz ahdimizi burada sizlerle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Yalova'yı Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Ülkemizi hedef alan kirli ve sinsi hesapları bozuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Maşallah, işte benim gönlümün sultanı Yalova bu. İşte benim gençlik aşkım Yalova bu. İşte benim Türkiye Yüzylılı yürüyüşümdeki yol arkadaşım Yalova bu. Maşallah, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum."

Etiketler : Erdoğan AK Parti Yalova
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