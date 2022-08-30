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30 Ağustos 2022 Salı 11:04:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 12:10:00

Büyük zaferin 100. yılı! Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye'yi engelleyemeyecekler

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Başkan Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı, güçlü Türkiye vurgusu yaptı.30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir' dedi. Anıtkabir'in ardından Devlet Mezarlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada 'Bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük Zafer'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı

Başkan Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından Büyük Zaferin 100'üncü seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni, bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, öz güveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

BÜYÜK ZAFER'İN 100. YILI COŞKUYLA KUTLANIYOR

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

İSTANBUL'DAKİ KUTLAMALAR

İstanbul Valiliğince Taksim Meydanı'nda düzenlenen törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Etiketler : Başkan Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir
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