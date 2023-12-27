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27 Aralık 2023 Çarşamba 17:24:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 17:24:00

2024 asgari ücreti belli oldu... 17 bin 2 TL oldu

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Milyonların beklediği açıklama geldi ve 'asgari ücret ne kadar oldu' sorusu cevabını buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini kabul ediyor.

BAKAN IŞIKHAN TÜRK-İŞ'İ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız" dedi.

"İNŞALLAH BİZİM ARZU ETTİĞİMİZ BİR RAKAM OLUR"

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan'ın ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Sorulduğunda kanaatimizi söyleriz. Uzlaşırsak masada otururuz.' dedi.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPIYOR

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları;

Süreci olumlu yaklaşımla yürüten paydaşlara teşekkür ediyorum.

Tüm imkanlarımızı milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz.

2024 yılı için net asgari ücret 17 bin 2 TL olmuştur.(Asgari ücret) Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz.

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Başkan Erdoğan asgari ücretin açıklanmasına ilişkin, "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan asgari ücret görüşme Bakan Işıkhan
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