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AK Partili Çelik'ten 'Özel' uyarısı... "CHP'ye büyük kötülük yapacak"
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26 Aralık 2023 Salı 18:56:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 18:56:00

AK Partili Çelik'ten 'Özel' uyarısı... "CHP'ye büyük kötülük yapacak"

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Sayın Özgür Özel'in söylediği cümleler, bize herhangi bir şekilde zarar vermez. Ama gördüğüm şudur; Özgür Özel CHP'yi büyük bir kötülük yapacak.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Egemenliğimizi korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kahraman Mehmetçiğimize bu mücadelede başarılar diliyoruz.

Terör örgütlerinin arkasında siyasi bir plan olduğunu biliyoruz.

Yalan ve yıkım siyasetinin devam edeceği bugün netleşmiş oldu. Netanyahu ve terör örgütleri bu tür cümleleri söyler.

Sayın Özgür Özel'in söylediği cümleler, bize herhangi bir şekilde zarar vermez. Ama gördüğüm şudur; Özgür Özel CHP'yi büyük bir kötülük yapacak.

Avrupa'daki faşistler hangi dille saldırıyorsa, aynısını tercüme etmiş gibi Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza karşı bunu kullanıyor.

Avrupa'daki faşistler hangi dille saldırıyorsa, aynısını tercüme etmiş gibi Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza karşı bunu kullanıyor

Etiketler : OmerCelik AKParti AÇIKLAMA
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