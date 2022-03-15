CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Yıllardır Avrupa bu kadar yakınında bir savaş yaşamamıştı. Demokrasinin tehditle karşılaştığı durumlarda sadece belli ülkelerde demokratik süreçlerin işlendiğini gördük. Her türlü işgale karşı çıkmamız lazım. Böyle bir dayanışma ortaya koyulmazsa gücü yetenin diğer ülkeye saldırması tüm dünyada ortaya çıkacaktır. Bunun ilkesel olarak nasıl yapılması gerektiğine dair, altı çizilmesi gereken hususlar var. Kırım işgal edildiğinde Türkiye'nin çağrısı desteklenseydi bugünkü tablonun çıkması engellenecekti. Neden Kırım işgal edilirken sessiz kalındı? Kırım'ın işgalini engellemeyecek, oradaki tabloyu asli durumuna döndürmeyecek bu yaklaşımlar bir tepki olarak kaldı.

"MACRON'UN HADDİ DEĞİLDİ"

Avrupa Birliği'nin Ukrayna krizini görüştüğü toplantılarda neden Türkiye yoktur? Bu zirvelerin işler hale getirilmesi konusu bu göçmen mutabakatı denen anlaşmalar onlar da uygulanmadı. Böylesi bir savaş ortamında hala olayın gerçek şemasının ne olmasının gerektiği konusunda bir tablonun ortaya çıkmaması büyük bir basiretsizliktir. Türkiye bölgesinde güçlü bir devlettir. Avrupa güvenlik mimarisini Türkiye olmadan şekillendirmezsiniz! Macron örneğinde gördüğünüz gibi haddi olmadığı halde Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguladı. Sonra NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" dedi. Şimdi ne diyor Macron," NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz".