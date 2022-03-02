İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından derlenenler;

"Türkiye'nin arabuluculukta anahtar ülke olmasına destek verilmemesinin sonucu"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Türkiye, şimdiye kadar BM yaptırımlarına katılmıştır. Her ülkeye farklı yansımaları olacaktır bunun. Türkiye, kendi durumu açısından değerlendirecektir." dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ ATEŞEKS GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanımızın Ukrayna krizi ile ilgili mesaisi var. Ateşkesin sağlanması için görüşmeler devam ediyor.

Bir ülkenin diğer ülkeyi işgal etmeye kalkarsa o zaman her ülkenin bir başka ülkelerle iddiaları var. Doğru olmaz. Temel prensiplere göre hareket etmeye devam ediyoruz. Haksız girişimlerin karşısındayız. Tarafımız prensiplere dayalı.

Bu savaş başlayana kadar vizyonsuzluk ortaya kondu diğer ülkelerden.

Türkiye ile ilgili açıklamalarda Türkiye'nin pozisyonunun kritik olduğunu ifade ediyorlar. Önemli olan bu imkanın kullanılmasıydı. Barış için yeterli destek verilmemesinin bedeli ödeniyor.

Saldırılar başladıktan sonra bütün taraflarla Cumhurbaşkanımız görüşmeye devam ediyor.

İlk müzakerelerden olumsuz bir tablo çıktı. Tabi ki bir egemen ülkeden toprağının parçasını istemek. Silahsızlanmasını istemek rasyonel bir yaklaşım değil.

Birleşmiş Milletler yaptırımlarına katılmış Türkiye, her ülkenin tepki mekanizması farklıdır. Burada tabi her zaman olduğu gibi psikolojik harekatlar ortaya çıkıyor.

"UKRAYNALILARA KAPILAR AÇILIRKEN..."

Avrupa'nın Ukraynalıları kabul etmesini takdirle karşılıyoruz. Sürdürmesi gerektiğini altını çiziyoruz.

Unutmamak gerekir ki insan hakları bir bütündür. Ukraynalılara bu kapılar açılırken öte yandan Yunanistan'ın göçmenleri ölüme iten yaklaşımları devam ediyor. Görmezden geliniyor.

İnsan haklarının sarışın mavi gözlü, siyah tenli diye ayrım gösterilmez. Bu durumda Avrupa'da insan haklarını savunmanın anlamı kalmaz. Son derece utanç verici.

Suriye'de insanlar ölürken elini kolunu kıpırdatmayanların çelişkinin belirginleşmesi açısından üzerinde düşünülmesi durumdur.

Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyesi sürüyor. Bu notkada çalışmalar devam ediyor.

MONTRÖ AÇIKLAMASI

Türkiye bu işgali bir savaş olarak tanımladı. Burada iki tane konu var. Birincisi Montrö'nün yaptırımları, Türkiye'nin takdirine bırakılmış bir konu varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek bir tutumun içerisine girmeyecektir. Kimsenin yalan haber yapmaması, bu acıyı manipüle etmemesi gerekir.

Türkiye bir tarafıyla tarih boyunca güçlü bir Avrupa devletidir. Yüz yıldır da demokrasi ile yönetiliyor.

AB MEKANİZMASINI BOZDULAR

Türkiye, Avrupa Birliği ülkesi birçok ülkeden daha çok kriterlere uygun bir ülkedir. AB mekanizmasını bozdular. Türkiye ile fasıl açma konusunu bile müzakereye sundular. Fasıl açmayarak Türkiye'nin kriterleri yerine getirmesini engelliyorlar. Türkiye Avrupa Birliği'ne yük olacak değil gerçek yörüngesine oturtacak bir güçtür.

Türkiyesiz NATO olmaz. NATO Güvenlik konseptine bakın, içinden Türkiye'yi çıkardığınızda tüm sistem çöker. Macron, bir kaç sene evvel NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÜVENLİK ZİRVESİ'NE ELEŞTİRİSİ

Benimin için en büyük eziyet, kriz zamanlarda CHP hakkında konuşmaktır