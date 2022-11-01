İşte Çelik'in açıklamasından önemli satırbaşları:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VEKİLLERLE KAHVALTIDA BULUŞTU

Milletvekillerimiz hem sahadaki çalışmaları hakkında yaptıkları tespitlerle ilgili bilgi verdiler. Hem de 2023 seçim yılı, seçimlere dönük olarak yapacakları çalışmalar ayrıntılı biçimde değerlendirilmiş oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın seçime kadar kesintisiz bir çalışma takvimi talimatı var. bu toplantı ile birlikte vekillerle toplantı tablomuz tamamlanmış oluyor.

Dün bazı görev değişiklikleri oldu. Sayın Mahir Ünal'a çok teşekkür ediyoruz, Özlem Zengin arkadaşımız aday gösterildi. Yeni grup başkanvekili seçimimiz Çarşamba grup toplantısından sonra belirlenecek.

"AÇIKÇA ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR"



Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlkı başına utanç verici bir ifitiradır. Söyleyen kişinin alnına bu ifitira ömrü boyunca yapışacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun polis ve Jandarma teşkialtından açıkça özür dilemesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu provokasyonu yakında zamanda TSK'ya atılan iftira halkasının utanç verici devamıdır. TSK'ya kimyasal silah kullanıyor dyen bir vekil olacak, buna karşı tutum alınmayacak, sadece 'böyle konular ulu orta konuşulmaz' dediler. Türlkiye siyasi tarihinde pek çok yanlış söz söylenmiştir, bu kadar utanç verici şekilde Türkiye'nin güvenlik kurumlarını hedef alan utanç verisi sözler bir genel başkanın ağzından bu derece yoğunlukta duyulmamıştır.

Çıktı bir CHP'li vekil TSK'nın kimyasal silah kullandığıu iddiasını dillendirdi, sonra CHP'li vekiller mahkeme bastı, orada eşkiyalık yapıyorlar. Bu eylem de kabul edilemez ve gayrimeşrudur. Normal bir demokratik algıları olsa derhal özür dilemeleri gereken, insanı sokağa çıkarmayacak sözleri siyaset biçimi gibi üstelik video çekerek ortaya koyuyorlar. Bunun adı yıkım siyasetidir. Bu konu polis ve jandarma teşkilatı tarafından yargıya taşınacak bir konu olacaktır.

"ALNINA BU İFTİRA BİR ÖMÜR BOYU YAPIŞACAK"

- Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır. Söyleyen kişinin alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır