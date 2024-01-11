Murat Kurum, Esenyurt'ta: "En iyisinin yapmanın derdindeyiz"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

İstanbul'u hiçbir zaman basamak olarak görmeyeceğiz. İstanbul'un kaynaklarını, geleceğimiz için değil, İstanbullulara harcayacağız.



Dert insanı yolları düşürür. Dertliyiz, en iyisini yapmanın derdindeyiz.