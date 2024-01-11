Murat Kurum, Esenyurt'ta: "En iyisinin yapmanın derdindeyiz"
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu. Kurum, "Dert insanı yolları düşürür. Dertliyiz, en iyisini yapmanın derdindeyiz" diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu.
Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
İstanbul'u hiçbir zaman basamak olarak görmeyeceğiz. İstanbul'un kaynaklarını, geleceğimiz için değil, İstanbullulara harcayacağız.
Dert insanı yolları düşürür. Dertliyiz, en iyisini yapmanın derdindeyiz.
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