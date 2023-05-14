AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde oy sayımına ilişkin basın açıklaması yaptı. Yavuz, hem Meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde 'açık ara' önde olduklarını belirtti.



Yavuz; "Panik havası içerisinde, gelişi güzel bir şekilde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Hem TBMM tablosunda hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün." dedi.

İşte Yavuz'un açıklamalarından satır başları:

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Panik havası içinde gelişigüzel şekilde kurumları suçlamanın anlamı yok. Madem siz sandıkta olup bitenin sonucunu herkesten önce bileceksiniz o zaman sizin öngörünüz olması gerekir. Bizim de sandıktan aldığımız bilgiler var.

Hepsinden öte; bizi bağlayacak olan, herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ve bu tutanakların ilçe seçim kurullarına yansıması ve birleştirme tutanaklarına dönüşmesiyle gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasıdır. İtirazlar ediyor AK Parti ve itirazlar sebebiyle bizim önde olduğumuz sandıklar yansımıyor deniyor.

'AÇIK ARA ÖNDEYİZ'

Hayır, bu itirazlar çok uzun zaman almaz. Çok da fazla itiraz yok. Bundan sonra daha ziyade olacak, geçersiz oylara ilişkin. Bunun için de acelemiz yok. Salı günü saat 15.00'e kadar her parti sandıkta olup bitenle ilgili itirazda bulunabilir.

Hem Milletvekilliği seçiminde hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu söylemek mümkün.

Meclis tablosu, bizim simülasyonlarımıza baktığımızda çok net bir Cumhur İttifakı'nı görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de önde olduğumuzu çok net görüyoruz.